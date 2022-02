Dat zweet Gespréich tëscht de Vertrieder vu Russland an der Ukrain ass ouni Resultat op en Enn gaangen.

Bal 10 Stonne laang ass zu Berlin verhandelt ginn. Et wäre schwiereg Gespréicher gewiescht. Eng weider Reunioun soll et am Mäerz ginn.

London huet iwwerdeems viru de Pläng vun de Russe gewarnt. Déi wéilte geschwënn eng «nuklear strategesch Übung» maachen.

Den US President Joe Biden huet d'amerikanesch Staatsbierger an der Ukrain opgefuerdert, d'Land direkt ze verloossen. Donieft sot den Biden dem Norichtensender NBC, hie géif plangen, Zaldoten fir d'Evakuéierung vun US-Bierger an d'Ukrain ze schécken, fir de Fall wou Russland an d'Land géif amarschéieren. Mam Bléck op d'russesch Truppen un der ukrainescher Grenz sot den US President, et hätt een et net méi mat enger Terrororganisatioun ze dinn, mee mat enger vun de gréissten Arméie vun der Welt.