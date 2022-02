Den US Bundesstaat Kalifornien huet eng Klo géint den Elektroauto-Hiersteller Tesla wéinst Virwërf vun Diskriminéierung agereecht.

An der Fabrick géifen schwaarz Mataarbechter belästegt a schikanéiert ginn. D'Autoritéiten hätten honnerte Plainten vu Salariéeën krut, heescht et. Tesla huet d'Virwërf zréck gewisen a betount, d'Entreprise géif all Form vun Diskriminéierung ofleenen an géint Rassismus virgoen.