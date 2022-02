Den nächste Mount wäert ee vun de Reakteren am franséische Cattenom vum Netz geholl ginn. Et ass eng Virsiichtsmoossnam.

Dat fir méi genee ze ënnersichen ob et kleng Rëss a bestëmmte Leitunge ginn. Eng Analys, déi dréngend néideg ass, well d’Leitungen de Reakter am Fall vun enger Iwwerhëtzung och solle killen. De Gréngen Deputéierte François Benoy hat zu deem Sujet och dem Gréngen Energieminister Claude Turmes eng parlamentaresch Fro gestallt.

Ob di klenge Rëss a Leitungen an diversen Atomzentralen ass een duerch Zoufall gestouss, nodeem souer bei enger Kontroll am Wierk zu Civaux entdeckt gi sinn, ënnersträicht de Roger Spautz vu Greenpeace, dee sech ëm den Dossier vun der Energie këmmert. Bei weidere Kontrolle konnt een dunn och zu Chooz an den Ardennen dee selwechte Problem feststellen. Et huet sech erausgestallt, datt wuel sämtlech Atomkraaftwierker aus Frankräich aus där Baurei mat enger Leeschtung vun 1300 an 1450 Megawatt betraff wieren. All ëm d’80er, ugangs 90er Jore gebaut.

Electricité de France (EDF) huet dorops hin decidéiert, weider Kontrollen an änlechen Atomzentralen duerchzeféieren. Betraff sinn nämlech och déi zu Cattenom, Chinon oder Bouget. Aus der Äntwert vum Energieminister Claude Turmes geet ervir, datt EDF ugangs der Woch annoncéiert huet, zu Cattenom een vun de Reaktere vum Netz ze huelen, fir gréisser Kontrollen. «Et ass héchst Warscheinlech, datt och hei di divers Reaktere betraff sinn», ënnersträicht de Roger Spautz.

D’Rëss entsti bei Leitungen, déi aus enger spezifescher Aart Stol sinn, ënner Drock stinn an duerch déi Chemikalië fléissen. Fir se ze entdecken, wier keng einfach Saach, seet de Roger Spautz. Hei muss mat Ultraschall den Detail gekuckt ginn. Duerch déi méiglecherweis och zu Cattenom betraffene Leitunge sollen d’Reaktere bei engem Noutfall gekillt ginn.

Ee Reakter nom aneren, dee kéint betraff sinn, muss elo gepréift ginn. Opwendeg Schweessaarbechte sinn néideg, fir d’Plaze wou et d’Rëss ginn, ze ersetzen. Datt et keen Enkpass an der Stroumversuergung gëtt, muss ee Reakter nom anere kontrolléiert ginn. «De Problem vun de Rëss weist, wéi fragil d’Nuklearenergie ass. A wéi séier et kann zu engem Versuergungsproblem kommen», betount de Roger Spautz.

Frankräich wier op de falsche Wee gaangen. D’Annonce vum franséisch President Emmanuel Macron, d’Atomenergie bis 2050 weider auszebauen wier eng politesch Ausso. Et wieren nach keng Sitte genannt ginn, an de Roger Spautz stellt a Fro, ob EDF iwwerhaapt d’Kapazitéiten hätt, fir esou ee massiven Ausbau. Et wier e falscht Signal an der Lutte géint de Klimawandel, a schlecht investéiert Suen.