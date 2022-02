Wéinst de Coronamesurë sinn d'Leit net, wéi soss Joren, just zu Fouss duerch d'Stroosse gezunn, mä hu sech zum Deel mat den Autoen deplacéiert.

Scho via Tëlee waren d'Leit opgeruff ginn, net u grousse Marchen deelzehuelen. Dofir hunn der vill op den Auto, de Moto oder de Vëlo zeréckgegraff, fir iwwert den Azadi Square an der Haaptstad sech ze deplacéieren.

Verschidde Leit haten hir Autoen dann och an den iranesche Faarwen ugestrach, anerer hunn de Slogan "Death to America" widderholl.

© AFP/STR © AFP/STR © AFP/STR Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Nieft Teheran, wou dausende Leit ënnerwee waren, waren och an anere Stied, wéi Isfahan oder Shiraz, Leit op de Stroossen, fir den Dag ze feieren. Et ass déi éischte Feier ënnert dem ultrakonservative President Ebrahim Raisi, deen d'lescht Joer am August de Posten iwwerholl huet.

Den 11. Februar markéiert den Dag, op deem d'Regierung vum Shah gefall ass, nodeem de Shiite-Leader Khomeni aus dem Exil zeréckkoum. De Shah Mohammad Reza Pahlavi ass no méintelaange Protester géint säi Regimm aus dem Iran geflücht.