A Frankräich hate jo Géigner vun de Coronamesuren opgeruff, e "Fräiheetsconvoi", wéi e Kanada, ze organiséieren. Hir Ziler wiere Paräis an dono Bréissel.

D'Police rechent domadder, datt eng 2.600 Autoen aktuell duerch Frankräich a Richtung Paräis ënnerwee wieren. D'Zuele vun de Medien dogéint wiere méi héich. Eleng aus dem Westen zielt AFP eng 400 Ween, wärend d'Police hei vu ronn 280 Autoen, Camperen a Camionnette schwätzt. Organiséiert hu sech d'Leit iwwert déi sozial Medien an de Messanger, fir eppes Änleches ze organiséieren, wéi d'Camionschaufferen a Kanada, déi d'Haaptstad Ottawa do Deels komplett blockéiert haten.

D'Zil vun de Manifestanten ass et, datt de Pass Vaccinal zeréckgezu gëtt. Anescht awer, wéi a Kanada, soen d'Organisateuren, datt et net hiert d'Zil wier, fir Paräis ze blockéieren. Et wier wichteg, fir net all déi aner Leit ze stéieren an ze blockéieren, mä de Support vun der Populatioun op der eegener Säit ze halen, esou eng Persoun, déi mat hirem Gefier ënnerwee aus der Bretagne op Paräis ass.

No Präis wëllen d'Manifestante weider op Bréissel fueren, fir en europäesche Protest aus der Aktioun ze maachen. Hei wëlle si de 14. Februar ukommen a manifestéieren.

D'Police hat schonn am Virfeld annoncéiert, datt ee keng Angscht hätt an et gouf e Verbuet ausgeschwat, fir Stroossen zu Paräis ze blockéieren. Et huet ee souguer d'Manifestatioun komplett verbueden. Dogéint gouf Recours ageluecht an e Freideg de Mëtteg gëtt um Tribunal Administratif zu Paräis doriwwer decidéiert.

Och vun der Politik heescht et, datt ee virun de Manifestante keng Angscht hätt. D'Populatioun géif aus Millioune vu responsabele Fransouse bestoen, déi sech impfe loossen a schaffe ginn, déi dofir suergen, datt d'Ekonomie weiderleeft an datt déi kollektiv Fräiheete weider bestinn, esou d'Erklärung vum Bruno Le Maire, dem franséischen Ekonomiesminister.