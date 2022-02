Wärend deem déi eng Hallschent vum Geld fir Leit an Nout an Afghanistan ausgi gëtt, geet déi aner un d'Famillen vun den Affer vum 11. September 2001.

Dat huet dat Wäisst Haus e Freideg matgedeelt. D'Geld soll bis dohinner op engem Kont op der Zentralbank zu New York geséchert ginn. Den US-President Joe Biden huet an deem Kader och e Freideg en entspriechend Dekret ënnerschriwwen. D'Confisquéiere vu Gelder vun engem anere Staat gëtt awer als héchst ongewéinleche Schratt ugesinn.

Et géif virun allem drëms goen, fir dës Zommen net an d'Hänn vun den Taliban geroden ze loossen. Zënter deem d'Taliban am August d'Land nees iwwerholl hunn, huet sech déi humanitär Kris am Land staark verschlechtert.