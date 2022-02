Op der Konferenz gouf sech op méi streng Mesurë géint déi illegal Fëscherei gëeenegt. Ausserdeem well ee verstäerkt géint Plastikknascht am Mier virgoen.

E Mëttwoch hat an der Bretagne e Sommet iwwer d'Weltmierer ugefaangen. 3 Deeg laang gouf zu Brest iwwert de Schutz vun den Ozeaner diskutéiert. Et ass ee vun e puer Sommeten dëst Joer, déi sech mam Mieresschutz befaassen. D'Roll vun de Weltmierer fir d'Liewen op der Äerd ass net z'ënnerschätzen: iwwer 70% vun der Fläch vun eisem Planéit ass nämlech mat Waasser bedeckt.

No der Konferenz, déi am Kader vun der franséischer EU-Rotspresidentschaft ofgehale gouf, goufen e Freideg eng Partie Initiativen zum Schutz vun de Weltmierer annoncéiert. Dorënner d'Lutte géint d'Iwwerfëschung an de Plastikdreck.

"Iwwerfëschung, Verschmotzung a Versauerung vun de Mierer bedeiten eng Gefor" huet de franséische President gewarnt.

Supprimer les subventions publiques qui contribuent à la surpêche et à la pêche illicite, voilà notre objectif international des tous prochains mois. pic.twitter.com/1EwPxUfzZq — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 11, 2022

D'Weltmierer wieren en Deel vun der Léisung am Kampf géint de Klimawandel, sou de Macron. D'Mierer sinn en natierleche Späicher vun CO2-Gasen. Doduerch sinn d'Ozeaner ëm bal 30% méi sauer ginn. Derbäi kënnt och nach deels eng Iwwerfëschung. Et ginn also méi Fësch gefaangen, wéi sech der natierlech reproduzéieren. De Klimawandel léisst d'Temperature vun den Ozeaner klammen, mat grousse Suitte fir d'Ökosystemer. De Cabillaud zum Beispill muss an aner Gewässer flüchten, ganz Liewensraim verännere sech.

Eng Partie vun de 41 Staaten, déi um Sommet vertruede waren, ware sech mat Bléck op méi streng Mesurë géint illegal Fëscherei eens. Theema war och de ville Plastik, deen an de Mierer schwëmmt. Hei wëllen ënnert anerem Frankräich an Indien an Zukunft verstäerkt géint de Plastikknascht virgoen. Et gëtt geschat, datt all Joer 8 Milliounen Tonne Plastik an de Mierer landen. Geet dat sou weider, hu mer 2050 méi Plastik wéi Fësch an de Weltmierer. Plastik brauch Joerhonnerten, fir sech ganz ze zersetzen. En zerfält a ganz kleng Deeler, déi dann iwwer d'Iessen nees op eisen Tellere landen. De Plastikdreck kascht all Joer zéngdausenden Déieren d'Liewen.

© AFP

Ëmweltorganisatiounen hunn de One-Ocean-Sommet zu Brest kritiséiert an den Organisateuren "Bluewashing" reprochéiert. De Macron géing sech de Kritiker no als "Held vun de Weltmierer" duerstellen, wat awer net de Fall wier.