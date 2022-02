Et soll ëm "Diplomatie an Ofschreckung" goen: D'Wäisst Haus huet d'Haaptvertrieder vun enger Rei westleche Länner an der EU ëm e Gespréich gefrot.

Am Kader vun enger méiglecher Eskalatioun um Ukrain-Konflikt wëllen eng Partie Staats- a Regierungscheffen aus dem Westen un engem kuerzfristegen, héichrangegen Telefonsgespréich deelhuelen. Ënnert anerem den US-President Joe Biden an den däitsche Bundeskanzler Olaf Scholz wäerte bei der Schalte dobäi sinn, déi am spéiden Nomëtte organiséiert gëtt. Donieft wäerten och d'Presidenten a Premierministere vu Frankräich, Groussbritannien, Polen, Italien, Rumänien a Kanada, grad ewéi d'EU-Kommissiounspresidentin an den EU-Rotspresident um Telefon sinn.

© AFP/Jonathan WALTER

Am Gespréich soll et ëm déi gemeinsam Suergen iwwert "d'militärescht Opstocke vu Russland" un der ukrainescher Grenz goen, heescht et an engem Schreiwes vum Wäissen Haus. Ziel wier et, sech weider iwwer "d'Koordinatioun vun Diplomatie an Ofschreckung" auszetauschen.

Zanter Woche rechent de Westen ëmmer méi mat engem Amarsch vu Russland an d'Ukrain. Obwuel déi fréier Sowjetunioun an d'Vertrieder vun de westleche Staate sech géigesäiteg Deseskalatioun versécheren, hält Russland bis ewell u geplangte Militärmanöveren un der ukrainescher Grenz fest.

Russland betount ëmmer nees, keen Amarsch ze plangen a fuerdert verbindlech Zousécherungen iwwert en Enn vun der Nato-Osterweiderung a besonnesch iwwert e Verzicht op d'Opnam vun der Ukrain an d'westlecht Militärunioun. Souwuel d'Nato wéi och d'USA refuséieren a beruffe sech op déi fräi Allianzwal vu Staaten.

…sollte es zu weiteren Verletzungen der territorialen Integrität und der Souveränität der Ukraine kommen. Alle diplomatischen Bemühungen zielen darauf ab, Moskau zur De-Eskalation zu bewegen. Es gilt, einen Krieg in Europa zu verhindern. 2/2 — Steffen Hebestreit (@RegSprecher) February 11, 2022

Iwwerdeem wëllen den US-President an de russesche Staatschef e Samschdeg mateneen telefonéieren. An och de franséische President Emmanuel Macron wëll mam Kremlchef schwätzen. Et wiere Gespréicher an enger absolutter Krisesituatioun.

D'US-Regierung géing den Ament mat engem Amarsch virum Enn vun den Olympesche Wanterspiller a China rechnen a schéckt 3.000 weider Zaldoten an den Nato-Partnerstaat Polen. Déi westlech Alliéiert hu sech och e Freideg nees per Videokonferenz beroden. Dorënner d'USA, Frankräich an Däitschland. Zu Berlin heescht et, d'Lag wier ganz eescht. E Krich an Europa misst evitéiert ginn, betount den däitsche Regierungsspriecher Steffen Hebestreit op Twitter.

D'diplomatesch Beméiungen dës Kris ze berouegen, lafe weiderhin op Héichtouren.

Warnung vun US-Geheimsdéngschter

D'amerikanesch Geheimdéngschter hu géintiwwer Nato-Alliéierte gewarnt, eng russesch Attack wier imminent. Wéi de Spiegel schreift, hätte souwuel d'CIA, wéi d'amerikanesch Arméi déi däitsch Regierung an aner Nato-Partner e Freideg driwwer informéiert, datt schonn e Mëttwoch mat engem Ugrëff ze rechne wier. Op wéi engen Informatiounen déi schaarf Warnung baséiert, war zu Berlin net erauszefannen. Allerdéngs wieren déi amerikanesch Informatioune ganz präzis gewiescht a mat ville Quellen ënnermauert.

Insider halen et allerdéngs och fir méiglech, datt d'USA d'Informatioun bewosst gestreet hätten, fir déi russesch Pläng ze torpedéieren. D'Wäisst Haus huet de Rapport net am Detail kommentéiert. Den Nationale Sécherheetsberoder Jake Sullivan sot awer, eng Attack wier zu all Ament méiglech, och virum Enn vun den Olympesche Wanterspiller a China.

Matten an der aktueller Kris huet Russland mat engem groussugeluechte Marine-Manöver an der Géigend vun der annektéierter Hallefinsel Kris ugefaangen. Et wiere méi wéi 30 Schëffer vun der Schwaarzmierflott erausgefuer, huet de russesche Verdeedegungsministère e Samschdeg matgedeelt. Zweck vun der Übung wier et d'Côte vun der Krim, d'Positioune vun den Truppen a wirtschaftlech Ariichtunge viru méigleche militäresche Menacen ze schützen, sou Moskau.