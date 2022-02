Geheimdéngschter no wier elo zu all Ablack mat enger Militäroffensiv ze rechnen.

An engem Telefonsgespréich vu 90 Minutte sot de franséische President Emmanuel Macron e Samschdeg de Mëtteg sengem russeschen Homolog Vladimir Putin, dass eeschten Dialog mam Zil, d'Kris z'entschäerfen, net mat der Menace vu Krich kompatibel wieren. E Samschdeg den Owend sollen och de Vladimir Putin an Joe Biden mateneen telefonéieren.

Déi neist Entwécklungen am Russland-Ukrain-Konflikt kuerz resuméiert

E russescht atomar-gedriwwent Ënnerséiboot ass e Samschdeg de Moien duerch d'Dardanelle gefuer an Direktioun Marmara-Mier, Bosphorus an da weider an d'Schwaarzt Mier.

Vun deenen Dausenden Awunner vu Kiew, déi e Samschdeg de Mëtteg an der ukrainescher Haaptstad zesummekoumen, fir Eenheet ze weisen, gleeft keen drun, dass Russland esou en Effort mécht, esou vill Krichsmaschinerie ze deplacéieren, a kaum Käschte scheit, wann ee just reng gutt Absichten hätt.

Zu Washington huet den nationale Sécherheetsberoder Jake Sullivan schonn e Freideg den Owend gewarnt, dass eng Attack elo "imminent" bevirstéing, nach méiglecherweis virum Enn vun den Olympesche Wanterspiller vu Beijing den 20. Februar.

A bei enger Visitt op Fiji am Pazifik e Freideg huet den US-Ausseminister Antony Blinken confirméiert, de russesche President Vladimir Putin hätt militäresch elo d'Capacitéit, fir ouni Virwarnung d'Ukrain z'iwwerfalen. Moskau dementéiert weiderhin, dass dat de Plang wier. Mee alleguer déi westlech Alliéiert hunn hir Staatsbierger opgeruff, d'Ukrain, am beschte bannent de nächsten 48 Stonnen, ze verloossen. Diplomatescht Personal géif op e Minimum erofgefuer ginn a kéint am Noutfall net och nach Evakuatioune vu Landsleit organiséieren.

Den ukrainesche President Volodymyr Zelensky ass iwwerdeems formell. Panik wier der Ukrain keng Hëllef. Panik wier ëmmer de beschte Frënd vum Feind.