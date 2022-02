Am Kader vum Super Bowl hat den Justin Bieber virop e Concert ginn. D'Aftershowparty dovun war mat engem Schreck op en Enn gaangen.

Dräi Männer goufen an der Nuecht op e Samschdeg bei der Schéisserei zu Los Angeles blesséiert. Dat huet e Spriecher vun der Police der "Los Angeles Times" confirméiert. Deemno wieren d'Blesséierten 19, 24 a 60 Joer al, zwee vun hinne goufen direkt an d'Spidol bruecht, deen drëtte Mann war fir d'éischt vun der Plaz wechgaangen, koum awer méi spéit mam Noutdéngscht an d'Klinik.

D'Schëss ware virum Restaurant "The Nice Guy" gefall, deen eegenen Duerstellungen no un der "Ära vun de Mafia-Baren a -Restauranten" inspiréiert ass. Hei huet den Justin Bieber d'Aftershowparty vu sengem Concert zesumme mat enger Partie bedeitende Gäscht wéi dem Leonardo DiCaprio oder dem Kendall Jenner gefeiert.

Géint 2.45 Auer wier der Police no e Sträit ausgebrach, wouropshin d'Schëss gefall sinn. Iwwer Verdächteger oder e Motiv huet d'Police bis ewell näischt matgedeelt. Op Videoen op der Websäit "TMZ" gesäit een d'Ausernanersetzungen. Och de Rapper Kodak Black wier an de Sträit verwéckelt gewiescht.