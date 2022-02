An der Ukrain-Kris gëtt trotz intensiver Krisendiplomatie nach ëmmer eng Eskalatioun gefaart.

Den amerikanesche President Joe Biden huet sengem russeschen Homolog Vladimir Putin e Samschdeg um Telefon mat schwéiere Konsequenze gedreet, sollten d'Russen d'Ukrain ugräifen.

Amerikanesche Regierungskreesser no hätt d'Gespréich keng grondleeënd Verännerunge bruecht. Och de franséische President Emmanuel Macron huet e Samschdeg op en neits probéiert mam Kremlchef ze verhandelen. Virdrun haten eng ganz Partie Länner, dorënner och Lëtzebuerg, hir Staatsbierger opgeruff, d'Ukrain séier ze verloossen. Vu Moskau heescht et, "d'Hysterie hätt hiren Héichpunkt areecht", an datt d'Beméiunge fir Léisungen ze fannen, an enger Sakgaass wieren. D'Presidente wiere sech awer driwwer eens d'Kontakter op allen Niveaue weiderzeféieren.

De Weste fäert en Amarsch vun de Russen an d'Ukrain nodeems Zéngdausenden Zaldoten un d'Grenz verluecht goufen. Et gëtt awer och fir méiglech gehalen, datt de Kreml d'Menace opbaut, fir eege Sécherheetsfuerderungen duerchzesetzen. Moskau wëll zum Beispill, datt d'Nato hir Osterweiderung stoppt a fuerdert d'Ukrain dierft keen Natomember ginn.

D'USA dementéieren iwwerdeem russesch Medieberichter, datt en amerikanescht U-Boot onerlaabt a russesch Gewässer era gefuer wier. Wéinst dem Virfall wier den amerikanesche Verdeedegungsattache abestallt ginn an e russescht Krichsschëff hätt d'US-U-Boot verdriwwen. D'Amerikaner awer soen, déi russesch Behaaptungen iwwert d'Operatiounen am hirem Gewässer wieren net wouer.

"Diplomatie amplaz Krichshysterie"

D'Friddens- a Solidaritéitsplattform Lëtzebuerg weist sech besuergt iwwert déi rezent Entwécklungen a fuerdert am Kader vum Ukrain-Konflikt "Diplomatie amplaz Krichshysterie". Et kéint ee villes kritiséieren un der russescher a westlecher Politik, mä verhäerte Fronte géife sécher net zu enger Léisung féieren. Vill méi missten d'Truppebeweegunge réckgängeg gemaach ginn, dat sougenannt Minsk-2-Ofkommes vun alle Säiten agehale ginn a besonnesch d'USA a Russland missten d'Gespréicher weiderféieren. Béid Länner kéinten dem aktuelle Konflikt en Enn setzen.