D’Impfflicht an Éisträich ass knapps eng Woch al, ma steet elo schonn ënner Drock.

Vun ëmmer méi Säiten héiert ee Kritik um Gesetz, wärend d’Infektiounszuelen héich bleiwen, a Generalisten, déi an hire Praxissen impfen an ëmmer méi besuergt sinn.

Kritik Impfflicht Éisträich / Reportage Pol Edinger vu Wien

An Éisträich stieche sech den Ament all Dag bal 30.000 Leit mam Coronavirus un an och, wann d’Auslaaschtung vun den Intensivbetter wéinst Omikron de Moment nach gutt ausgesäit, ass d'Bundesregierung ëmmer méi mat Kritik konfrontéiert.

Virun allem ronderëm d’Impfflicht goufen et dës Woch ëmmer méi onzefridde Wuertmeldunge bis erop bei d’Vertrieder vun den eenzele Bundeslänner, déi traditionell vill Muecht am Bund hunn. Dobäi geet et virun allem ëm d’Fro vun hirer Verhältnisméissegkeet, also ob d'Impfflicht wierklech noutwenneg ass. Eng Kommissioun, déi am Gesetz virgesinn, mä nach net zesummegestallt ass, soll dat elo sou séier wéi méiglech ugoen. De Gesondheetsminister Wolfgang Mückstein huet op dës Fuerderunge mat der relativ vager Replique reagéiert, dës Kommissioun géing „esou séier wéi méiglech“ kommen.

An engems ginn an Éisträich, wéi am Rescht vun Europa, d’Coronamesurë gelackert. Sou ass d'2G-Regel a Geschäfter, Muséeën an sougenannten „körpernahen Dienstleistern“ wéi Coiffeuren zum Beispill Geschicht. Nodeems de Lockdown fir Ongeimpfter zanter enger Woch eriwwer ass, kann een elo also och nees déi meeschten Alldag-Aktivitéite maachen, wann ee just en aktuelle PCR-Test virweist.

Iwwerdeems hunn awer och hei schonn d’Landeshauptmänner a -frae weider Drock gemaach: Si verlaange méi ëmfaassend Ouverturen. D’Regierung huet doropshin fir e Mëttwoch eng Reunioun mat hinnen an der zoustänneger Corona-Evaluatiounskommissioun fixéiert. Et gëtt sech erwaart, dass d’Spärstonn an Caféen, déi de Moment bei Hallefnuecht läit an d’Maskeflicht am Fräien op Plaze mat villen Leit, ofgeschaaft ginn.

Domat net genuch hat e Freideg d’Wiener Police genuch ze dinn: Nom Virbild vum kanadeschen „Freedom Convoy“, wou deeglaang Camionschaufferen d’Stroosse vun Toronto blockéiert haten, haten Impfgéigner probéiert, och den Zentrum vu Wien mat hiren Autoen ze blockéieren. An Éisträich wäert also och déi nächst Deeg zum Thema Corona vill diskutéiert ginn.