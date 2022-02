Den SPD-Politiker gouf e Sonndeg de Mëtteg vun der Majoritéit vun de Walmänner a -frae fir eng zweet Amtszäit designéiert.

De Bundespresident Steinmeier bleift fir weider 5 Joer un der Spëtzt vun Däitschland. Hie krut 1045 vun 1425 Stëmme vun der Bundesversammlung. D'Bundestagspresidentin Bärbel Bas huet géint 14.30 Auer d'Resultat vum Vott annoncéiert. Den 18. Mäerz geet seng al Amtszäit op en Enn.

Scho vun Ufank un haten déi dräi Géigekandidaten éischter schlecht Chancen. De Sozialmedezinner Gerhard Trabert krut 96 Stëmmen, d'Atomphysikerin Stefanie Gebauer 58 an de Max Otto ass op eng Gesamtzuel vun 140 Stëmme komm. 86 Enthalunge goufen et an 12 Stëmme waren net gülteg.

© AFP/jens schlueter

Steinmeier warnt virun akuter Krichsgefor an Europa

Ech sinn iwwerparteilech, jo, mä ech sinn net neutral, wann et ëm d'Demokratie geet, esou den neien an alen däitsche Bundespresident a senger Untrëttsried. Wie fir d'Demokratie kämpfe géing, hätt hien op senger Säit, wie se attackéiere géing, hätt hien als Géigner.

De Frank-Walter Steinmeier huet sech iwwert d'Vertraue gefreet, ma seng Freed wier méi grouss, wann net d'Suerg ëm en neie Krich an Europa iwwert der Bundesversammlung géing hänken. Et hätt ee sech un de Fridde gewinnt, ma dee wier net selbstverständlech, dat géing een elo gesinn. "Mir si matten an der Gefor vun engem militäresche Konflikt, engem Krich an Osteuropa, an dofir ass Russland verantwortlech", esou de Steinmeier.

Och an aneren osteuropäesche Länner géing d'Angscht wuessen, sou de Bundespresident, an Däitschland géing op hirer Säit stoen. Däitschland wier Deel vun der Nato an der EU a géif net vergiessen, datt déi Däitsch ouni si net géingen an Eenheet a Fräiheet liewen.

"Wir wollen friedliche Nachbarschaft im gegenseitigen Respekt und meine Damen und Herren, das sage ich auch deshalb, weil sich bald zum 50. Mal die Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki jährt. Möge dieser Jahrestag nicht der Anlass sein, an dem wir uns in Ost und West durch Scheitern der Bemühungen um dauerhaften Frieden in Europa eingestehen müssen. Arbeiten wir im Gegenteil für die Erneuerung dieses kostbaren Erbes. Ich appelliere an Präsident Putin: 'Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine! Suchen Sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt.'"

De Frank-Walter Steinmeier huet de russesche President Vladimir Putin opgefuerdert, mam Drock op d'Ukrain opzehalen.