Iwwer 50 Prozent vun de Wieler a Wielerinnen hu mat "Jo" fir d'Initiativ "Kanner a Jugendlecher ouni Tubak-Reklammen" gestëmmt.

Anescht wéi an de meeschten Industriestaate war et an der Schwäiz bis ewell erlaabt, op der Tëlee an um Radio Tubak-Reklammen ze diffuséieren. Kritiker argumentéieren, dass dëst dorunner läit, dass e puer vun de gréissten Tubakkonzerner hire Sëtz an der Schwäiz hunn.

D'Volleksinitiativ verlaangt, datt Publicitéit fir Tubak-Produiten iwwerall do verbuede gëtt, wou si fir Kanner a Jugendlecher visibel sinn. Sou wäerten dës Reklammen an Zukunft op Plakater am Kino, am Internet oder op Sportplazen tabu sinn.

Donieft gouf an der Schwäiz iwwert eng weider Volleksinitiativ ofgestëmmt. Eng Initiativ vun Déiereschützer, déi virgesäit, Déiereversich ze verbidden, gouf parteiiwwergräifend ofgeleent. An deem Kader hu Vertrieder aus der Pharmabranche an och Wëssenschaftler gewarnt, dass et ouni Déiereversich kaum Fortschrëtter géinge gi beim Erkennen a Behandele vu Krankheeten. Doriwwer eraus hunn d'Déiereschützer gefuerdert, dass alleguerte Produiten, déi un Déiere getest ginn, net méi dierften an d'Schwäiz importéiert ginn. Héichrechnungen no hunn 79% dogéint gestëmmt. Offiziell Resultater leien hei nach net vir.