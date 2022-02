En 52 Joer ale Mann ass zu Weiden an Däitschland gestuerwen, nodeems hien "kontaminéiert Gedrénks" konsuméiert hat.

An der Nuecht op e Sonndeg gouf d'Police Oberpfalz alarméiert, nodeems e puer Leit tëscht 33 an 52 Joer ënner gesondheetleche Problemer gelidden hunn. Si alleguerten hunn eppes an deem selwechte Lokal gedronk. Wéi d'Beamten an d'Secouriste bis op der Plaz waarden, louche verschiddener vun hinne schonn um Bueden. Am Ganze goufen 8* Leit mat Vergëftungen an d'Spidol transportéiert. En 52 Joer ale Mann aus dem Landkrees Schwandorf huet net iwwerlieft. Hien ass am Laf vun der Nuecht verscheet.

Éischten Erkenntnesser no hunn déi betraffe Leit alleguerten aus derselwechter Fläsch gedronk, déi si am Restaurant bestallt haten. Mat wat d'Gedrénks verseucht gouf, ass net gewosst. D'Police judiciaire ermëttelt elo.

*A verschiddenen däitsche Medie geet vu 7 Blesséierte rieds.