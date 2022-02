Bei 4 Asätz hätt d'Schëff "Ocean Viking" 228 Persounen u Bord geholl, dorënner 51 Mannerjäreger, heescht et e Sonndeg de Mëtteg vun der Organisatioun.

D'Leit ware beim Versuch, an Europa ze flüchten, a Séinout geroden a goufen am Mier viru Malta, respektiv an internationale Gewässer fonnt. Ënnert de Mannerjärege war ee Puppelchen, déi aner 49 Jonker waren ouni Begleedung.

Zanter 2015 huet SOS Méditerranée iwwer 34.800 Mënsche virum Erdrénke gerett. D'Mëttelmier ass der Internationaler Organisatioun fir Migratioun no déi geféierlechst Flüchtlingsroute vun der Welt. D'Uno schätzt, datt zanter 2014 méi wéi 17.000 Mënschen hiert d'Liewen do verluer hunn oder verschwonne sinn.