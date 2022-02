Den RTL-Journalist Petz Bartz ass an d'Ukrain gereest, fir sech e Bild op der Plaz ze maachen an huet mat Frontzaldoten a veronsécherten Awunner geschwat.

Am Ukrain-Konflikt ass keng Entspanung a Siicht. Och d'Telefonsgespréich e Samschdeg den Owend tëscht dem US-President Biden an dem russesche President Putin huet net zu enger Desekalatioun gefouert. Den Joe Biden huet sengem Homolog alt nees mat schaarfe Sanktioune gedréit, sollt Russland an d'Ukrain afalen. Moskau iwwerdeems streit all Absicht of a fënnt, de Weste géif net genuch Drock op d'Ukrain maachen, fir d'Accorde vu Minsk anzehalen. Nächst Woch probéiert de Bundeskanzler Scholz säi Gléck zu Moskau. Jo, déi diplomatesch Echangë kaperen den Ament all d'Opmierksamkeet an dëser Kris. Ma wat soen déi betraffe Leit an de menacéierte Gebidder an der Ukrain? Zanter 2014 sinn ëmmerhi 15.000 Mënschen op der Donbass-Front ëm d'Liewe komm.

Schëss gehéieren zum Alldag op der Front

Bei Frontvisitte vu Journalisten ass den ukrainesche Militär nervös, well op der Kontaktlinn ass ee scho ronderëm d'Auer mat de Separatiste beschäftegt. D'Front verleeft duerch d'Industriezon vun Avdiivka, 20 Kilometer ewech vun deem vun de Rebelle kontrolléierten Donetsk, am Oste vun der Ukrain. Donbass huet ongeféier d'Gréisst vun der Schwäiz. D'Kontaktlinn zum Rescht vun der Ukrain ass 427 Kilometer laang.

D'Konfrontatiounen tëscht dem ukrainesche Militär an de pro-russesche Separatisten zielen zanter 2014 zum Alldag. Et vergeet keen Dag ouni Schosswiessel.

D'Industriezon vun Avdiivka ass Deel vun der Front, wou all Dag eppes geschitt. Et gëtt permanent geschoss. Mir kënnen hei net wierklech soen, ob de Krich amgaangen ass oder net, well mir héieren all Dag Schëss, sou d'Tatiana Zaritska, Pressespriecherin op der Kontaktlinn.

Ech sinn iwwerzeegt, dass ons Eenheet, déi, mat deenen ech déngen, hei op all Zenario virbereet sinn. Si wëssen, wat se maachen, si si preparéiert a si si motivéiert. Mir wëssen, firwat mer stinn a mir hunn dat ukrainescht Vollek hannert ons, ons Heemecht. Mir verdeedege bis un d'Enn.

Knapp 10 Kilometer méi wäit südlech, zu Pisky, hält den ukrainesche Militär an der Keelt vu bis zu -11 Celsius Positiounen an den Tranchéeën.

Vun hei bis bei déi nooste Positioun vum Feind sinn et 150 Meter. Dat ass déi kierzt hei. Op anere Plaze sti mer 300 oder 800 Meter auseneen, erkläert en ukrainesche Frontzaldot. Mir héiere se gutt vun hei. Ech mengen, si maachen do Entretien. Mir héieren Truppentransporter a Panzer erop- an eroffueren. A Positiounen nieft ons goufe mat Artillerie a Mörser beschoss. Also: langweileg gëtt et net hei.

Wa si militäresch hei ufänken, gëtt et hire Stalingrad. Déi ganz Ukrain gëtt hire Stalingrad.

Awunner liewen a permanenter Angscht an Onsécherheet

Et gëtt vill den Haarde mat mëlle Bake markéiert. Och fir sech selwer Courage ze maachen. Mee och op der anerer Säit vun der Kontaktlinn liewen d'Awunner grad esou an der Angscht ëm hir Zukunft.

Wéi solle mer da flüchten? Wann et hei bis rabbelt, wéi solle mer dann da flüchten? Ech verstoppe mech am Keller oder just an engem Eck. Ech ginn elo net méi an de Keller. Ech sëtze mech an en Eck an ech bieden. Ech bieden all Dag fir Fridden, sou d'Natalia, eng Awunnerin vum Duerf Lyubivka.

D'Lilia Evseyenko, eng aner Awunner huet erzielt: Natierlech verloosse mer ons op Russland. Wat kënne mer soss maachen? Ausser Russland wäert ons keen hëllefen. Mir sinn op der Front. Mir wäerte méi ofkréie wéi déi aner. Russland kënnt, mee net haut oder muer. Si musse kommen, well et si vill Russen hei. D'Leit kréien hei russesch Päss, fir a Sécherheet ze sinn, fir sech just e wéineg a Sécherheet ze spieren.

Zwee Drëttel vun den Awunner op der ukrainescher Säit vun der Front hunn iwwer 65 Joer. Déi eeler Leit sinn hänke bliwwen an dësem Konflikt, liewe vu lächerleche Pensiounen an agemaachtem Kabes.

Et kann net schlëmmer ginn. Näischt ka schlëmmer si wéi dat hei. Wann et kéint schlëmmer ginn, da wier et dat schonn. Wéi kann een dat iwwerliewen? Hien ass 86 an ech sinn der 76. Mir liewe mat näischt. Mir hu just ons eege Gromperen, Wuerzelen an Ënnen, betount d'Kateryna Shklyar, déi am Duerf Nevelske wunnt.

Ech hu keng Wierder a keng Tréine méi. (...) All Mënsch ass fort vun hei. Wie Geld hat a sech et konnt erlaben, huet sech eppes anerwäerts kaaft. Mee wou solle mir da goen? Zwee Eeler wéi mir...? Wou solle mer ons da verstoppen? Et ass besser, dir erschéisst ons, fënnt déi eeler Fra.

Et wier besser et géif ni ufänken. Vläicht kann een deem Putin dat soen oder e froen, déi Invasioun sinn ze loossen. Wisou géif eng Invasioun bei ons hei Sënn maachen? Mir hunn näischt, wat e kann huelen. Hei ass näischt, firwat een eng Invasioun bräicht, huet den Dmytro Shklyar nach ënnerstrach.