Et gëtt sech erwaart, dass Däitschland der Ukrain weider wirtschaftlech Hëllefe wäert offréieren.

Den däitsche Kanzler Olaf Scholz gëtt um Méindeg zu Kiew an der Ukrain erwaart, fir am Konflikt mat Russland ze vermëttelen. Am fréien Nomëtteg soll hien den ukrainesche President Selenskyi treffen. Et gëtt sech erwaart, dass Däitschland der Ukrain weider wirtschaftlech Hëllefe wäert offréieren. En Dënschdeg reest den Olaf Scholz da weider op Moskau, fir mam russesche President Putin ze schwätzen.

Den ukraineschen Ambassadeur zu Berlin huet dogéint op en Neits Waffeliwwerungen aus Däitschland gefuerdert. Et bräicht een dréngend 12.000 Panzerofwierrakéiten, fir sech kënne géint eng méiglech russesch Offensiv géint d‘Ukrain ze wieren. D'Situatioun wier dramatesch an et misst ee sech op dee schlëmmsten Zenario preparéieren.

E Sonndeg hat den ukrainesche President Selenskyi mat sengem Homolog an den USA, Joe Biden, telefonéiert an den ukraineschen Ausseminister Kuleba huet Russland opgefuerdert mat der Organisatioun fir Sécherheet an Zesummenaarbecht an Europa OSZE ze schwätzen.