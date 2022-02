Zu Paräis an der Gare du Nord koum et um Méindeg de Moien géint 7 Auer zu engem Tëschefall, bei deem eng Persoun vun der Police "neutraliséiert" gouf.

Wéi et heescht, hätt e Mann Polizisten an der Gare mat engem 30cm laange Messer menacéiert, wouropshin déi geschoss hunn. Dat, fir sech selwer an d'Passagéier ronderëm ze schützen, esou de franséischen Inneminister Gérald Darmanin op de soziale Medien. Deemno kéint en terroristeschen Hannergrond ausgeschloss ginn.