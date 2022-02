Beamten hunn an engem Eefamilljenhaus an Nordrhein-Westfalen véier Cannabisfelder mat ronn 740 Planze fonnt.

Dräi presuméiert Täter goufen am Haus zu Kalkar-Niedermörmter festgeholl, dat hunn d'Police an de Parquet zu Kleve en Dënschdeg matgedeelt. Déi dräi Persoune sëtzen an Untersuchungshaft.

Schonn am Dezember war de Beamten bei grenziwwerschreidende Verkéierskontrollen zu Emmerich een Auto opgefall, an deem Buedem, fir Marihuanaplanze ze ziichten, transportéiert gouf. Weider Ermëttlungen hunn erginn, datt de Buedem an engem Eefamilljenhaus am Duerf Kalkar-Niedermörmter ofgeluede gouf.

Doropshin hu sech de Verdacht verstäerkt, datt am Haus Cannabis ugebaut gëtt. D'Police huet dann elo eng proffesionnel Cannabisplantage mat ronn 740 Planze fonnt. D'Planze ware mat enger Héicht vu bis zu engem Meter prett fir verschafft ze ginn.

A Baden-Württemberg hat d'Police déi lescht Woch dann nach een Auto mat 139 Kilogramm Marihuana gestoppt. Den 22 Joer ale Chauffeur gouf verhaft. D'Police schätzt de Wäert vum Cannabis op 1,4 Milliounen Euro.