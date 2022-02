Den dediéierte Waggon soll Frae beim Reesen, vir allem um Owend an Nuets, méi Sécherheet bidden.

A Schottland kéinten et geschwënn an Zich separat Ween just fir Frae ginn. Den Ament leeft eng Debatt driwwer, wéi eng Virdeeler a Wéi eng Nodeeler dat géif mat sech bréngen.

D'Verkéiersministesch Jenny Gilruth vun der schottescher Nationalpartei SNP hat d'Sécherheetsdebatt an d'Gespréich bruecht an ugekënnegt, si wéilt mat verschiddene Fraenorganisatiounen doriwwer schwätzen, wéi een den ëffentlechen Transport méi sécher kéint gestalten. D'Organisatioune begréissen de Virschlag, wärend d'Transportgewerkschaft d'Iddi als ee "logisteschen Albdram" bezeechent huet, dee just mat däitlech méi Personal ze meeschtere wier.

Ënnert der Verkéiersministesch Gilruth geet den Zuchtransport vum 1. Abrëll un an déi ëffentlech Hand iwwer.