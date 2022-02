An de Bierger hannert der brasilianescher Küstestad Rio de Janeiro sinn no schwéierem Reen bei Petrópolis méi wéi 20 Leit gestuerwen.

Déi brasilianesch Télé huet en Dënschdeg den Owend vun op d'mannst 23 Doudeger geschwat. Eng ganz Rei Läiche goufe fonnt, nodeems de Waasserpeegel am iwwerschwemmten Zentrum vun der Stad Petrópolis zeréckgaange war. Zu Petrópolis wunne vill däitsch Awanderer.

An de vergaangene Woche gouf et am Bundesstaat Minas Gerais ganz an der Géigend schonn op d'mannst 10 Doudeger no staarkem Reen an Äerdrutscher. Déi schlëmmste Wiederkatastroph gouf et allerdéngs am Joer 2011 an de Bierger bei Rio. Deemools ware méi wéi 900 Leit ëm d'Liewe komm.