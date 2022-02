Wéi de Verdeedegungsministère zu Moskau e Mëttwoch mellt, hu russesch Zaldoten e Militärmanöver op der ukrainescher Hallefinsel Krim op en Enn bruecht.

Den Truppen hir "taktesch Übungen"op de Militärbase wiere fäerdeg a géingen elo zeréck op hir Heemechtbase goen. Tëleesbiller hunn Truppe gewisen, déi iwwert eng Bréck gefuer sinn, déi d'Krim mam russesche Festland verbënnt.

D'lescht Woch hat Russland mat groussugeluechten Übungen vun der Marinn an der Géigend vun der Krim ugefaangen. Begrënnt goufen des Militärübungen mat enger Menace vu Baussen.

Wéinst de ville russeschen Zaldoten, déi den Ament op der Grenz zu der Ukrain positionéiert sinn, fäert de Westen eng Invasioun. En Dënschdeg gouf zu Moskau annoncéiert, et wéilt een en Deel vun den Truppen op der Grenz ofzéien. Russland dementéiert all Ugrëffspläng an huet d'Presenz un der ukrainescher Grenz mat Militärübunge begrënnt.