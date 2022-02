D’Probabilitéit vun esou enger Attack ass déi lescht Stonne jo liicht zeréckgaangen. Ma d'USA a Russland maachen hier Standpunkten awer nach eemol kloer...

An der Ukrain gëtt um Mëttwoch den "Dag vun der Eenheet" organiséiert, fir en Zeechen géint d’Menace vun enger russescher Invasioun ze setzen. De Réckzuch vun engem Deel vun de russeschen Truppen aus der Géigend vun der Ukrain bestätegt sech lues a lues an diplomatesch Beméiungen gi virugefouert.

Den US President Joe Biden huet an der Nuecht op e Mëttwoch an enger Tëleesusprooch aus dem Wäissen Haus awer deklaréiert, Russland kéint nach ëmmer zu all Moment d’Ukrain ugräifen. Hien huet och widderholl, d’USA an hir NATO Alliéiert géingen resolut reagéieren, wann dat géing geschéien.

Den US-President ass op d’mannst mat e puer Wieder och Moskau entgéint komm: D’USA an d’NATO wiere keng Menace fir Russland. Se hätte keng Missilen an der Ukrain an hätten och net Wëlles der do ze stationéieren.

Ob déi Rhetorik duergeet fir Russland ze berouegen? De Kreml huet e Mëttwoch op jidder Fall begréisst, datt d’Wäisst Haus oppen ass fir seriö Verhandlungen. De russesche President Wladimir Putin huet jo en Dag virdrun nach emol seng 3 fundamental Fuerderungen widderholl: e Stopp vun den Erweiderung vun der NATO, e Réckzuch vun all de NATO Infrastrukturen aus fréiere sowjetesche Republicken a keng Missilen an der Géigend vu Russland.