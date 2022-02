Viru knapp 30 Jore gouf a Spuenien en Duerf iwwerschwemmt, fir e Stauséi ze bauen. Lo geet de Waasserstand erof an d'fréier Mauere komme rëm un d'Luucht.

1992 hunn déi 160 Awunner vun Aceredo, engem Duerf am Norde vu Spuenien, missen hir Haiser verloossen, well op der portugisescher Grenz den Damm Alto-Lindoso gebaut gouf. Den Damm huet de Floss Lima zu engem Séi gestaut, fir Stroum ze generéieren a Felder ze nätzen. Ma de Waasserpeegel vum Staudamm geet ëmmer rëm erof - den Ament ass d'Quantitéit bei 15 Prozent vu senger ursprénglecher Kapazitéit - wouduerch een eng Partie Iwwerreschter vun enger Siidlung gesäit, déi no der Iwwerschwemmung zu groussen Deeler erhale goufen.

"Almost Atlantis": flooded since 1992, the Spanish village of Aceredo "floated" to the surface of the reservoir due to drought. #Spain pic.twitter.com/vvz6qT59kF — NEWS/INCIDENTS (@Brave_spirit81) February 12, 2022

Schonn e puer Mol war d'"Geeschterduerf" Aceredo ze gesinn, well ze wéineg Ree gefall ass. Och dës Kéier ass de Manktem u Reen schold, sot d'Buergermeeschtesch vu der Gemeng. Virun allem am Januar ass ze mann Ree gefall, mä der Buergermeeschtesch vun der Gemeng no géing och déi "zimmlech aggressiv Exploitatioun" duerch déi portugisesch Energieentreprise "Energia de Portugal" (EDP) zu der Waasserpenurie bäi.

EDP weist d'Virwërf vu sech an erkläert, déi niddreg Waasserstänn am Stauséi a weidere Reservoire wieren op d'Dréchenten zréckzeféieren. D'Entreprise géing d'Waasserresourcen "effizient" notzen an d'Kapazitéite léichen iwwert de Mindestexigenzen.

Donnéeë vum Ëmweltministère weisen, datt déi spuenesch Stauséien aktuell ronn 44 Prozent vun hire méigleche Kapazitéite faassen. Dat léich zwar däitlech ënnert der Moyenne vun de leschten zéng Joren, ma awer ëmmer nach iwwer de Wäerter, déi wärend der Dréchent vun 2018 gemooss goufen. Weider heescht et vum Ministère, datt mat enger méiglecher Verschlechterung an den nächste Wochen ze rechne wier. E generelle Probleem am ganze Land géing een net erkennen.