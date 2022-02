E Mëttwoch gouf d'Beamtin, déi bei enger Verkéierskontroll erschoss gouf, am Saarland bäigesat.

"Haut musse mir eiser Kolleegin Yasmin Äddi soen" erkläert d'Police vun Tréier. "Mir wëlle jidderengem Merci soen, deen hire Frënn an hirer Famill an där schwéierer Zäit zur Säit stoung. Mir wäerten d'Yasmin zesummen an Erënnerung behalen".

Schonn en Dënschdeg war den zweete Polizist Alexander K. zu Freisen, och am Saarland, begruewe ginn. Bei béiden Trauerfeiere waren, nieft der Famill, honnerte vu Leit a Polizisten dobäi.

D'Ministerpresidentin vu Rheinland-Pfalz Malu Dreyer ass dann nach eng Kéier op dës traureg Situatioun agaangen an huet der Famill an de Frënn vu béide Beamten hiert Matgefill awer och hir Ënnerstëtzung zougeséchert. "Mir ass wichteg, datt hir Famill weess: Dir sidd net eleng mat ärer Trauer an ärer Verzweiwlung". Dat ganzt Land géif un hirer Säit awer och der Säit vun der "Policefamill" stoen.

Och gouf et vill Support vun der Populatioun. Vill Leit hunn den Hashtag #Zweivonuns an de soziale Medie gepost an a ganz Däitschland gouf et bei hire Kolleegen an Uniform eng Gedenkminutt, bei där och d'Sireenen ugemaach goufen.

Déi 24 Joer al Polizistin an hiren 29 Joer ale Partner goufen den 31. Januar am Landkrees Kusel bei enger Verkéierskontroll erschoss. Géint déi zwee Verdächteg, déi der Police no wollten dat illegaalt Ëmbrénge vun Déieren am Bësch vertuschen, gouf en Haftbefeel wéinst gemeinsamen Mord ausgestallt.