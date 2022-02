Déi Responsabel vun der Unicef warnen: Déi aktuell Situatioun am Afghanistan ka séier zu der "schlëmmster humanitärer Kris op der Welt" féieren.

Zanter d'Taliban am Juli d'lescht Joer un d'Muecht koumen, huet d'international Communautéit als Reaktioun déi humanitär Hëllef substanziell agefruer. Eng finanziell Ënnerstëtzung, déi bis dohi ronn 50% vum Budget ausgemaach huet, ass vun haut op muer ewechgebrach. Mat natierlech engem Impakt op d'Liewensbedingunge vun der Populatioun. Déi, déi mat am meeschte leiden, sinn d'Kanner.

Vun 38 Milliounen Awunner sinn am Afghanistan 13 Millioune Kanner. Déi lescht Joerzéngt war et ni einfach, als Kand um Hindukusch opzewuessen. Ma zanter dem Juli d’lescht Joer gouf dat ouni Zweiwel nach e gutt Stéck méi schwéier.

Sam Mort, Responsabel Unicef, Kommunikatioun a Plädoyer:

"Mir erliewen net nëmmen déi schlëmmst Dréchent, déi d’Land zanter 37 Joer kannt huet. Mir gesinn ëmmer méi Chômage. Ee méi Aarmut-Niveau. Mir hu Kanner, déi net méi an d’Schoul ginn. Et gëtt eng Ënnerernierung-Kris. An dat alles am Hannergrond vun der globaler Pandemie. Also, et ass wierklech eng haart Plaz, fir e Kand ze sinn", sou d'Sam Mort vun der Unicef, Responsabel fir Kommunikatioun a Plädoyer

D’Sam Mort ass zanter d’Taliban d’Muecht iwwerholl hunn, eng vun de staarke Stëmmen, zur Affekotin vun de Schwächste ginn: de Kanner. D’Brittin huet viru 6 Méint als eng vun den eenzege Fraen aus dem Westen zu Kabul duergehalen. D’Sam Mort huet d’Land net verlooss. Si ass am Géigendeel op d’Taliban duergaangen, huet Accorden ausgehandelt. Fir Kanner, fir Fraen ze schützen.

"Mir bezuele keng Taxen op humanitär Hëllef un d’Taliban. Mir verdeelen d’Hëllef direkt un déi, déi se brauchen. Mir mëschen eis net an d’Politik an", sou d’Sam More.

D’Ënnerernierung bei Kanner mécht den Ekippe vun der Unicef grouss Suergen. Eng Situatioun, déi ëmmer méi alarmant gëtt.

"D’Unicef geet dervun aus, datt ouni dréngend Handelen iwwer 1,1 Millioune Kanner ënner 5 Joer un enger schwéierer, akuter Ënnerernierung stierwen. Mir ginn och dervun aus, datt iwwer 3,2 Millioune dem Risiko vu enger moderéierter Ënnerernierung ausgesat sinn. Wann ech op den Terrain ginn. Wann ech an d'Schoule ginn. Wann ech an d'Spideeler ginn an ech froe Kanner, wat se iessen? Ze oft soe se mir, datt, wat se moies iessen, datt, wat se zu Mëtteg iessen, Téi mat Brout ass. A wa se Gléck hunn, iesse se owes Bounen. Dat si Liewensmëttel, déi net duerginn, fir e Kand an deem Alter z’ernären. Dat heescht, datt se net esou gutt wuessen, wéi se sollen. Dat heescht, datt si sech an der Schoul net esou gutt konzentréiere kënnen", sou d'Sam Mort weider.

E mobilt Team vun der Unicef fiert iwwer schmuel Stroossen erop an d'Bierger, wou dëse Wanter relativ vill Schnéi gefall ass.

Den Hamid Ghyasi, Member vum Urgence Team erkläert: "Mir fueren den Ament hei an héije Bierger matten am haarde Wanter, fir bei Kanner ze kommen, fir Cash ze verdeelen."

D'Rees féiert eng 200 Kilometer aus der Haaptstad Kabul an d'Bierger vun der Provënz Nuristan. Am Kader vun dësem Programm kréien 160.000 Famillje Cash ausbezuelt, fir iwwer de Wanter ze kommen.

"Famillje kréie Suen, fir Basis-Besoinen ze decken. Se kënnen d’Geld fir alles benotzen, wat se brauchen. Waarm Decken, dat kënnen Iesswuere sinn, dat kann och fir Medikamenter fir d’Kanner sinn", sou d'Unicef-Mataarbechterin, Nienke Voppen.

Schonn iert d’Taliban d’Muecht iwwerholl hunn, hunn eng 58% vun de Kanner an Aarmut gelieft. Eng Mamm vun 3 Kanner huet am Kader vun der Cash-Verdeelung zum Beispill 17.500 Afghani zegutt. Eng 150 Dollar.

En anere Pilier vun den Aktivitéite vun der Unicef ass, d’Kanner weider an der Schoul ze behalen. E Kampf am Alldag fir d’Sam Mort. Déi den Ament en Vue vun der Rentrée nom Wanter mat den Taliban verhandelt.

"Et gëtt näischt méi Wichteges fir Unicef Afghanistan, wéi datt all Meedchen an all Jong am Land zréck an d'Schoul ginn, wann den nächste Mount dat neit Trimester fänkt. An de leschten 20 Joer goufen et onheemlech Fortschrëtter, wat d’Aschreiwungen ubelaangt. Mir hu ronn 10 Millioune Kanner, déi an d’Schoul ginn. Dovun si 40% Meedercher. A mir plädéieren, datt all Meedchen, an all Jong erëm an d'Schoul goen kann."

D’Rentrée gëtt bis an de leschten Detail preparéiert.

Bis an déi entleeënst Dierfer. Bicher an Hefter wäerte vun der Unicef ausgedeelt ginn. De gréissten Defi ass: Léierinnen ze fannen, déi Schoul fir Meedercher wäerten halen. Souguer ganz kleng Klassen, wann et muss sinn, an der Stuff bei engem doheem oder an der Moschee vum Duerf. D’Haaptsaach, Bouwen a Meedercher kënne weider an d’Schoul goen.