D'Decisoun, z'ermëttelen, war gefall, nodeems Medie gemellt haten, datt "engem Saudiaraber Éierungen an déi brittesch Nationalitéit" versprach gi wieren.

Schonn de fréiere Chef vun der Fondatioun, de Michael Fawcett, war am November no enger interner Enquête bei der "Prince's Foundation" zréckgetrueden. Hie steet am Verdacht, sech am Géigenzuch fir generéis Donen dofir agesat ze hunn, dass de Geschäftsmann Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz eng kinneklech Éierung oder souguer déi brittesch Nationalitéit kréie sollt.

E Spriecher vum Prënz Charles huet iwwerdeem e Mëttwoch betount, datt den Trounfollger näischt vun der Éierung oder der Naturalisatioun vum Saudiaraber am Géigenzuch zu Spenden un d'Fondatioun wousst. E Spriecher vun der Stëftung huet eng Stellungnam refuséiert, well d'Enquête den Ament nach leeft.

De Michael Fawcett, deen zanter 2018 Chef vun der "Prince's Foundation" war, huet joerzéngtelaang fir de Prënz Charles geschafft a sech a senger Positioun ëm Aufgabe gekëmmert wéi d'Zahnpasta op d'Zännbiischt vum Prënz ze drécken oder him beim Undoen ze hëllefen. "Ech kéint op jidderee verzichten, ausser op de Michael", soll de Prënz eng Kéier iwwert de Fawcett gesot hunn.