D'Nato wéilt am Kontext vum Ukrain-Konflikt weisen, datt se militäresch staark wier a gläichzäiteg no diplomatesche Léisunge siche géing.

François Bausch iwwer Ukrain-Konflikt / Rep. Fränz Aulner

D'Nato-Memberlänner sinn esou gëeent ewéi scho laang net méi. Op d'mannst dat huet de russesche President Vladimir Putin erreecht, sou de Lëtzebuerger Verdeedegungsminister François Bausch no engem Nato-Treffen zu Bréissel e Mëttwoch. D'Nato wéilt elo weisen, datt se militäresch staark do steet, mee trotzdeem d'diplomatesch Léisung "déi wichtegst wier". De François Bausch seet, hie géing d'Suerge vu Russland verstoen, mä et dierf een awer net seng Fuerderunge mat Menacen oder souguer Aggressiounen erreeche wëllen. De François Bausch sot, "et muss zu engem Kompromëss kommen". Déi eng Fuerderunge vum Vladimir Putin kéimen net a Fro: notamment déi, datt Nato-Infrastruktur aus fréiere Sowjetrepublicken, déi elo Nato-Member sinn, zeréckgezu ginn. Déi aner, datt d'Ukrain net Member vun der Nato gëtt, déi stéing guer net op der Dagesuerdnung.

Ugeschwat op déi gutt ekonomesch Relatiounen tëscht Lëtzebuerg a Russland, sot de François Bausch: "Lëtzebuerg versicht ëmmer mat all de Natioune gutt Relatiounen ze hunn" an d'Roll vu "Mediateur" ze spillen.

De François Bausch sot och, Lëtzebuerg stéing ganz fest zur Nato, well déi d'Wäerter vun Demokratie an d'Rechtsstaatlechkeet géing verdeedegen. Am Géigesaz zu sengem Virgänger als Verdeedegungsminister, dem Etienne Schneider, huet de François Bausch iwweregens net wëlles, op de russesche Charitéitsbal am Cercle Cité ze goen.