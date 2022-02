D'Ukrain-Kris dominéiert déi international Aktualitéit. Mä wéi erliewen d'Leit op der Plaz d'Situatioun? Mir hu bei zwee Lëtzebuerger nogefrot.

Zu Kiew ass et dëser Deeg roueg. An den Akafsstroossen ass vläicht e bësse manner lass wéi soss ëm dës Zäit. Fir d'Leit an der Haaptstad huet sech rezent net vill geännert. De Geschäftsmann Daniel Porcedda lieft a schafft zënter iwwer 20 Joer zu Kiew. Hien erzielt eis, dass déi meescht Ukrainer déi ganz Opreegung am Westen net novollzéie kënnen: "Et ass natierlech en Thema hei. D'Leit hunn... Angscht géif ech net soen. Si si beonrouegt. Awer well d'Leit hei zënter 8 Joer mat engem Krich am eegene Land liewen, gesi si déi Saach och méi relax, wéi mir et géife gesinn."

Biller vu Reservisten, déi sech zu Kiew op en eventuelle Krichsasaz preparéieren, kommentéiert den Daniel Porcedda mat de Wierder, dass dat Eenzelfäll wären, déi een net iwwerbewäerte soll.

Den Nationalspiller Enes Mahmutovic spillt zënter engem an engem hallwe Joer an der Ukrain beim FK Lwiw, eng Stad un der polnescher Grenz. Och a sengem Fussball-Alldag spillt d'Ukrain-Kris keng grouss Roll: "D'Championnat leeft normal weider. Ech weess nëmmen, dass Donezk zum Beispill net méi doheem spillt, well do grousse Risiko ass. Déi spillen elo zu Kiew. Mariupol ass deen eenzege Veräin, deen e bësse méi no beim Krichsgebitt ass. Dat ass deen eenzegen Auswäertsmatch, wou mir an eng Risikozon ginn." Famill a Frënn zu Lëtzebuerg géife sech méi Gedanke maache wéi hien selwer: "Ech menge, mäi Papp kuckt ëmmer d'Medien an hie probéiert do erauszefannen, wéi et leeft. E freet och ëmmer, wéi d'Situatioun ass. A falls eppes ass, seet hien, soll ech direkt zeréckkommen."

Och wou d'USA an aner westlich Regierungen hire Landsleit rezent geroden hunn, d'Ukrain ze verloossen, ass déi grouss Panik ënnert den Expats zu Kiew ausbliwwen. Och den Daniel Porcedda huet seng Wallissen nach net gepaakt: "Esouguer, wa vu Russland de Plang hätt, fir Kiew unzegräifen, ass dat esou wéineg probabel, dass dat an enger Vitess geschitt, dass vun haut op muer russesch Panzer bei eis virun der Dier stoen. Vun dohier bleift eis nach ëmmer Zäit, wann et haart op haart kënnt, fir eise Koffer ze paken."