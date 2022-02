Eng Hochzäitsfeier am Norde vun Indien huet sech zu enger Tragedie entwéckelt.

Dräizéng Fraen a Meedercher si bei dëser Feier an e Pëtz gefall an dobäi ëmkomm. D'Affer souzen op enger Plack aus Eisen, déi de Pëtz ofdecke sollt. Dës Plack, awer och den ale Buer hunn ënnert dem Gewiicht noginn a sinn agestierzt, heescht et vun den Autoritéiten op der Plaz. D'Affer wieren an de Pëtz gefall an do vu Géigestänn, déi sech geléist hunn, erschloe ginn.