Um Mëttwoch den Owend huet den Orkandéif "Ylenia" Deeler vun Europa getraff. Mam "Zeynep" wäert am Laf vum Freideg dann e weidere Stuerm op eis duerkommen.

Orkandéif Ylenia / Reportage Fanny Kinsch

Fluch- an Zuchtrafic beaflosst

D'"Ylenia" huet fir verschidde Problemer, e bësse Chaos a Precautioune gesuergt. Esou huet d'Lufthansa scho géint Mëtternuecht matgedeelt, datt een aus renger Virsiicht eng 20 Flich wäert annuléieren, dat tëscht Frankfurt a Berlin, München an Hamburg. Grad Hamburg ass uerg vum Stuerm getraff, well eleng hei ronn eng Dose Flich vu verschiddene Fluchgesellschaften an d'In- an Ausland annuléiert goufen. Zu Berlin um BER goufen an de Moiesstonnen um Donneschdeg keng Fligeren ofgeschaaft, heescht d'Maschinne goufen net be- oder entlueden an d'Passagéier hunn och net dierften an d'Fligeren. Starten a lande war awer weider méiglech.

Update Unwetterschäden: Der Bahnverkehr ist bundesweit beeinträchtigt. Bitte informiere dich vor Reiseantritt über deine Verbindung auf https://t.co/kzJtR2P1SE bzw. im DB Navigator.Infos: https://t.co/rnaSSELCgU und https://t.co/j7vLplli3M. Kostenlose Hotline:08000 996633. #Sturm — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) February 17, 2022

Änlech Mesuren huet d'Deutsche Bahn (DB) geholl. Hei ginn et awer och Problemer, well Beem op d'Gleiser gefall sinn. Betraff sinn ënner anerem d'Strecken Hamburg-Bremen an Dortmund-Münster. Am Norde vun Däitschland fuere bis en Donneschdeg an der Mëttesstonn keng Fernzich. Haaptsächlech betraff sinn Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin a Brandenburg, ma och an anere Bundeslänner kéint et zu Ausfäll kommen.

Däitschland

Den Héichpunkt vun de Wandvitesse gouf an Däitschland bis ewell um Brocken am Harz gemooss. Hei huet de Stuerm mat bis zu 152 km/h geblosen, datt géint 1 Auer an der Nuecht. De Stuerm huet dann awer och dozou gefouert, datt d'Peegele vum Waasser klammen, an der Nuecht waren Deeler vun Hamburg, wou de Fëschmaart iwwerschwemmt gouf, oder Büsum (Schleswig-Holstein) betraff.

Un der Nordsee awer waren d'Peegelen an der Nuecht op ville Plaze ronn ee Meter méi niddreg bliwwen, wéi ee sech et erwaart hat. Eng weider Warnung gouf awer nach fir den Donneschdeg ausgeschwat.

An Nordrhein-Westfalen zu Kleve gouf en Zelt vun engem Drive-in-Testzenter komplett zerstéiert, blesséiert gouf awer keen. Am Bundesland gouf dann och decidéiert, datt et ze geféierlech wier, fir d'Schüler an d'Schoul ze schécken, esou datt 2,5 Millioune Kanner um Donneschdeg doheem wäerte bleiwen. Zu Paderborn gouf eng Photovoltaik-Anlag vun engem Dag geblosen an ass op en Auto gefall, et blouf beim Materialschued. Déi regional Nordwestbahn huet dann den Zuchverkéier missten op 9 Linnen astellen, dat well d'Strecke wéinst dem Stuerm aktuell net ze befuere sinn. Zu Wuppertal ass dann e Bam op d'Schwebebahn gefall an huet dës domadder blockéiert. Weider gëtt gemellt, datt ronn 54.000 Stéit fir Stonnen ouni Stroum waren.

Seit 23:40 wurden bis jetzt 35 Sturmeinsätze von der #Feuerwehr #Paderborn geleistet.



In der Regel handelt es sich um umgestürzte Bäume. Außerdem wurde auch eine Solarthermieanlage durch Sturmtief #Ylenia beschädigt.



Stand: 7:30 Uhr pic.twitter.com/ShS7Flqjqj — Feuerwehr Paderborn (@FeuerwehrPB) February 17, 2022

Ëmgefalle Beem maachen dann net just der DB suergen. Op ville Plazen an eisem Nopeschland sinn dowéinst Stroosse gespaart. Bei Westoverledingen an Niedersachsen krut e Camionneur net méi mat Zäite gebremst an ass an e Bam gerannt, de Mann gouf awer dobäi net verwonnt. Op enger Bréck bei Oldenburg gouf en anere Camion vum Stuerm ëmgehäit, och hei hat de Chauffer vum Gefier Chance a koum mam Schreck dovun. E Kran huet awer misste geruff ginn, fir d'Gefier ze biergen, esou dann d'Bréck vun der A29 huet misste gespaart ginn. Änlech wéi an NRW fält de Presenzunterrecht a ville Stied an Niedersachsen en Donneschdeg aus.

Zu Berlin sinn d'Pompjeeën an Aläert versat. D'Situatioun ass esou dramatesch, datt déi fräiwëlleg Pompjeeën hir Beruffskolleegen op ville Plazen ënnerstëtze mussen. D'Bierger sinn dann och opgeruff, wa méiglech doheem ze bleiwen an d'Fënsteren an d'Dieren zouzeloossen. Ënner anerem waren d'Pompjeeën am Asaz, well Beem deels op Autoen ëmgefall waren.

A Rheinland-Pfalz waren da verschidde Gemengen ouni Stroum a vill Beem goufen an der Äifel entwuerzelt a sinn ëmgefall. Dobäi goufen am Westerwaldkrees zwou Persoune liicht verwonnt, wéi hiren Auto vun engem Bam getraff gouf.

Zu Accidenter mat ëmgefallene Beem koum et dann och an Hessen. Hei gouf et méi Accidenter wéinst dësem Zoustand, ma Blesséierter goufe bis ewell keng gemellt. D'Beem an d'Wandvitessen hunn dann och dofir gesuergt, datt vill regional Zich ausgefall sinn. Wéi schonn an Niedersachsen gouf och an Hessen e Camion vum Stuerm ëmgehäit. Hei hat de Chauffer awer manner Chance a gouf blesséiert, dat op der A5 tëscht Friedberg a Bad Homburg.

Och Bayern gouf vum Stuerm getraff, hei waren eng 10.000 Stéit fir Stonnen ouni Stroum.

Belsch

An der Province de Namur gouf et déi meeschten Asätz, well Beem ëmgefall waren an d'Stroosse blockéiert hunn. Nieft de Beem war zu Bréissel och d'Ëmfale vu Panneauen an d'Ofdecke vun Deeler vu Fassaden e Problem.

An der Province Hainaut koum et zu enge 40 Asätz fir d'Pompjeeën zanter e Mëttwoch den Owend. Haaptsächlech waren et hei Beem, déi ëmgefall sinn, oder Kabelen, déi aus Maueren oder vu Mäst gerappt goufen.

Eng 50 Asätz gouf et dann an der Nuecht an der Province de Liège, dat wéinst änleche Grënn wéi an den anere Regiounen. Hei koum nach dobäi, datt verschidden Diech ofgedeckt goufen, an Daachzillen duerch d'Géigend geflu sinn, respektiv, datt d'Stroossen ënner Waasser stoungen. Och hei gëtt kee Blesséierte gemellt.

Groussbritannien, Irland an Tschechien

Déi zwou nordeuropäesch Inselen haten an der Nuecht och mam stiermesche Wieder ze kämpfen, hei koum et op ville Plazen zu Ausfäll am Zuchverkéier ma och zu gréissere Stroumpannen. Mat bis zu 160 km/h huet den "Dudley", wéi d'Britten de Stuermdéif "Ylenia" bezeechnen, iwwert déi zwee Länner ewechgeblosen. Am Norde vun England haten Dausende Stéit zäitweis keen Elektresch an an Tschechie waren et iwwer 300.000 Stéit. De Stuerm, deen Europa e Freideg soll treffen, gëtt als nach méi staark ageschat.