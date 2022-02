D'Regierung hat d'Cristina Caldéron als "liewende mënschleche Schatz" bezeechent - si huet als Ambassadrice vun der Yaghan-Kultur um Archipel gegollt.

Chile trauert ëm déi lescht Mammesproochlerin vun de Yaghan-Urawunner: D'Cristina Caldéron ass am Alter vun 93 Joer gestuerwen. Dat huet hir Duechter Lidia González Caldéron op Twitter matgedeelt.

[DECLARACIÓN PÚBLICA]

Sobre el fallecimiento de mi madre, Cristina Calderón



Hoy, jueves 16 de febrero de 2022, falleció mi madre, depositaria de nuestras tradiciones, última hablante activa del Yagán. Con ella se va parte importante de la memoria cultural de nuestro pueblo



[+] pic.twitter.com/P3SXHhavZM — Lidia González Calderón (@lidiayagan) February 16, 2022

D'Yaghan-Urawunnerin huet um "Feierland"-Archipel an der Géigend vu Kap Hoorn gelieft. Nom Doud vun hirer Schwëster Úrsula hat déi chilenesch Regierung si 2009 zum "liewende mënschleche Schatz" fir den Erhalt vun der Kultur vun den Awunner erkläert.

Déi melodesch Sprooch "Yaghan" ass keng Schrëftsprooch an d'Cristina Caldéron war déi lescht Persoun, déi se verstanen a geschwat huet. Anerer géinge se zwar verstoen, ma awer net esou beherrsche wéi si. Dat sot si 2017an hirer Heemecht Villa Ukika.

Fréier hunn d'Yaghan vun der Juegd op Walen a Séihënn gelieft. Haut kommen hir Haaptrecetten aus dem Tourismus, dem Konschthandwierk an der Saisonsaarbecht. D'Cristina Caldéron selwer huet bis an den Alter Kierf an aner Géigestänn geflecht. Donieft huet si sech beméit hir Sproochekenntnisser an d'Kultur vun de Yaghan weiderzeginn.