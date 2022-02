Ongeféier all véiert Fra huet op d'mannst ee Mol an hirem Liewe Gewalt an enger Partnerschaft erlieft. Och vill jonk Fraen tëscht 15 an 19 Joer si betraff.

Zu där Conclusioun koume Wëssenschaftler a Wëssenschaftlerinnen, nodeems si Zuele vun der Weltgesondheetsorganisatioun ausgewäert hunn. D'Etüd gouf an der Fachzäitschrëft "The Lancet" publizéiert. D'Team ronderëm d'Garcia-Moreno huet eng Datebank vun der WHO ausgewäert, déi op iwwer 300 Studien an Ëmfroen aus am Ganzen 161 Länner a Regioune baséiert. Berécksiichtegt goufen Donnéeë vu ronn 2 Millioune Fraen iwwer 15 Joer tëscht 2000 an 2018.

27% vun de Fraen hunn uginn, op d'mannst ee Mol zanter hirem 15. Gebuertsdag Affer vu kierperlecher oder/a sexueller Gewalt an enger Bezéiung ginn ze sinn. Eleng 2018 waren et ronn 492 Millioune Fraen (13%), déi bannent de leschten 12 Méint Gewalt erlieft hunn. Bei de Fraen tëscht 15 an 19 Joer hunn ëm 24% scho Gewalterfarunge gemaach.

Zuelen, déi schockéieren, fënnt d'WHO-Wëssenschaftlerin Lynnmarie Sardinha. "Déi héich Zuel vu jonke Fraen, déi Gewalt a Bezéiungen erliewen, ass alarméierend". D'Gewalt, déi dës jonk Fraen erlieft hunn, hätt hir no "laang unhalend Repercussiounen op hir Gesondheet an hiert Wuelbefannen".

Am heefegste vu Gewalt a Bezéiunge betraff si Fraen an Ozeanien mat 49%, am geréngsten ass de Prozentsaz an Zentraleuropa mat 16%. An de méi aarme Länner erliewe Frae generell méi heefeg Gewalt wéi a méi räiche Staaten.

D'Fuerscher a Fuerscherinnen hunn zum Schluss vun hirer Meta-Etüd betount, datt dës Zuelen, déi op d'Zäit virun der Pandemie zeréckginn, alarméierend wieren. D'Corona-Pandemie hätt allerdéngs duerch Isolatioun, Depressioun oder Alkoholkonsum d'Gewaltbereetschaft a ville Partnerschafte verschäerft, sou d'Leederin vun der Studie Claudia Garcia-Moreno.

Um Internet op www.violence.lu fënnt een eng Lëscht vu Kontakter a prakteschen Tipps, wou een Hëllef kritt oder wéi ee kann eng concernéiert Persoun ënnerstëtzen.