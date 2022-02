No heftege Reefäll ass et am Bundesstaat Rio de Janeiro zu Äerdrutscher an Héichwaasser komm. Op d'mannst 104 Persoune goufe mat an den Doud gerappt.

Bannent e puer Stonnen huet et en Dënschdeg esou vill zu Petrópolis gereent wéi soss an engem Mount. Stroossen hu sech doropshin a Flëss verwandelt, Haiser an Autoe goufe vun de Waassermasse matgerappt. "Et war de schlëmmste Reen zanter 1932", sou de Gouverneur vu Rio de Janeiro. "Et ass e Krichszenario".

Petrópolis läit an de Bierger. Am Januar 2011 sinn an där Regioun méi wéi 900 Leit duerch Äerdrutscher ëm d'Liewe komm. Fir déi nächst Deeg si weider Reefäll gemellt, déi op en Neits Héichwaasser mat sech brénge kéinten.

© AFP/CARL DE SOUZA

Ugangs dës Mounts koum et schonn am Bundesstaat São Paulo zu uergen Iwwerschwemmungen. 28 Awunner haten net iwwerlieft. Och an de Bundesstaate Bahia a Minas Gerais am Südoste vum Land sinn eng Dose Mënschen duerch d'Iwwerschwemmunge gestuerwen.