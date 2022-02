E Mann hat seng Fra, déi mëttlerweil getrennt vun him lieft, entféiert an doropshin den Auto express an d'Déift stierze gelooss.

Wéi duerch e Wonner hu si d'Chute aus 100 Meter Héicht iwwerlieft. Allebéid goufe schwéierblesséiert an d'Spidol ageliwwert. Se géingen allerdéngs net a Liewensgefor schwiewen, sou de Parquet. Geschitt ass de Virfall en Dënschdeg zu La Chaux-de-Fonds, ronn 100 Kilometer südwestlech vu Basel. De Chauffer gouf am Auto ageklemmt, d'Bäifuererin gouf aus dem Won erausgeschleidert. Déi 52 Joer al Fra soll viru Kuerzem mat hirem méi jonke Kand bei hire 24 Joer ale Bouf geplënnert sinn. Dat, nodeems et puer Deeg virdrun zu enger Ausenanersetzung tëscht der Koppel komm ass an d'Police huet missen intervenéieren. 20 Joer laang soll d'Fra an "enger ugespaanter" Situatioun gelieft hu mat Menacen a Gewalt, sou nach de Parquet. Obwuel de 54 Joer ale Mann verbuede krut, senger Fra no ze kommen, ass hie bei de Bouf gefuer, huet dëse mat engem Messer blesséiert a seng Fra doropshin entféiert. Bei sech doheem huet hien eng Notiz hannerlooss gehat, dass hie wëlles hätt, sech d'Liewen ze huelen.