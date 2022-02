D'Ëmstänn, ënnert deenen den Ament Millioune Mënschen am Afghanistan ëm d'Iwwerliewe kämpfen, sinn dramatesch.

6 Méint, nodeem se d'Muecht iwwerholl hunn, weist sech ëmmer méi, datt d'radikal islamesch Taliban der Erausfuerderung net gewuess sinn, d'Land ze regéieren. Den Afghanistan gouf zwar méi sécher, d'Taliban hunn awer d'Mënscherechter massiv ageschränkt. Grad dofir huet d'International Communautéit Hëllefsprogrammer agefruer. Nieft der Wirtschaftskris kréien d'Leit d'Konsequenzen dovun ëmmer méi ze spieren.

D’Provënz vu Badghis, am Norden un der Grenz mam Turkmenistan: stëbseg Hiwwelen, op deene ronn eng hallef Millioun Mënsche liewen. Dacks nëmmen an Zelter. Wann et eent do am Iwwerfloss gëtt, dann ass dat Verzweiwlung. Frae sti Stonnen an der Rei, just fir eng Këscht Paracetamol. Iwwer de Wanter sinn d’Riedelen ausgebrach. Alt 3 bis 4 Kanner deele sech ee Bett am Haaptspidol vun der Provënz. Kanner, déi net geimpft sinn. Fir déi déi héich ustiechend Krankheet en Doudesurteel bedeite kann. Dat zwee Joer jonk Arasa huet de Kampf géingt d’Riedele verluer. Sai Papp hat dat klengt Meedchen nach um Enn vun enger 3 Stonne laanger Rees bis an d’Klinik bruecht - Alldag am Afghanistan.

Den Taliban, deen an der Provënz d’Gesondheetsdéngschter leet, huet d’Schoul mat 14 verlooss. Medezinesch Formatioun huet hie keng. A sengen Aen ass déi fréier korrupt Regierung vum Ashraf Ghani fir all d’Leed responsabel. Awer och d’International Communautéit.

"D’International Communautéit muss mat ons zesumme schaffen. Amplaz d’afghanesch Populatioun mat net gerechtfäerdegte Sanktiounen ze bestrofen", sou d'Reaktioun vun engem Spriecher vun den Taliban, de Suhail Shaheen.

Eng International Communautéit, fir déi d’Situatioun am Afghanistan e Seeldanz ass. Op där enger Säit, d’afghanescht Vollek op humanitärem Plang net am Stach ze loossen. Op där anerer Säit awer och d’Taliban, déi elementar Mënscherechter mat Féiss trëppelen, net ënnerstëtzen, net unerkennen.

"D'Prioritéit läit wierklech ganz kloer dobäi, fir de Leit ze hëllefen an domadder net eng Kautioun ze maache fir den Taliban hire Regime. Dat ass ganz wichteg, datt een déi zwee ka vun eneen trennen. Dat maache mer doduerch, datt mer eng direkt Hëllef un d'Regierung vun den Taliban ginn. Ma datt mer wéi gesot iwwer eis lokal Partner, iwwer Ongen, awer och iwwer d'Internationaalt Rout-Kräiz, iwwer d'UNO Agencen, wierklech kucken, datt mer déi Projete finanzéieren, wou dann och d'Hëllef direkt bei de Leit ukënnt", sou de Kooperatiounsminister Franz Fayot.

Lëtzebuerg huet d’lescht Joer Hëllef a 7,5 Milliounen Euro Héicht finanzéiert. Geld, wat zum Beispill un de Welt Ernierungsfong goung. Oder och an de Gesondheets System investéiert gouf.

D’Situatioun um Hindukusch ass dramatesch. D’Aarmut bréngt d'Mënschen derzou Entscheedungen ze huelen, déi u sech kaum nozevollzéie sinn. Pappen, déi hir eege Kanner verkafen. Virop Meedercher. Fir e puer Afghani - Geld, mat deem d’Famill dacks net emol ee Mount iwwer d’Ronne kënnt.

Eng jonk Mamm erkläert firwat: "Kee ka mer soen, ech soll meng Kanner verkafen. Mä mir kämpfen, fir se um Liewen ze halen. Sou hu mer iwwerluecht fir se ze verkafen. Villäicht besser fir si, a mir kréien Iessen fir déi aner."

Dës Afghanen hunn eng eegen Nier verkaf fir z’iwwerliewe. Den Handel mat Organer ass net nei. Iwwer den Iran - 1.500 Dollar fir eng Nier.

De Patriarch vun engem Duerf bei Hérat mécht ee ganz emotionellen Appell: "Mat Nodrock bieden ech d’Welt, loosst eis wann ech gelift net eleng. Stoppt dës Tragedie. Hei verkafe Leit hir Kanner oder Deeler vum Kierper. "

Honger an Aarmut op engem Ament, wou d’Wonnen, déi 4 Joerzéngten u Krich hannerlooss hunn, net geheelt sinn. Am Zenter vu Kandahar beschäftege Psycho-Sozial Traumaen ëmmer méi och d’Ekippe vun Handicap International. D’Zuel u Männer a Fraen, déi sech d’Liewen huelen, wier erschreckend. Sou den Direkter Mohamed Firouz Sahibzada, deen erkläert, wéi Leit a psychescher Nout gehollef gëtt.

Temoignagen, déi ze denke ginn. Op engem Ament, wou eenzel europäesch Staaten, ee vun de Piliere wat d’Zukunft vum afghanesche Vollek ubelaangt a Fro stellen: d’Educatioun.

"Do hu mer e Programm als Europäesch Unioun zesumme mat der UNICEF, déi deen exekutéiert. 50 Milliounen Euro, fir datt méi wéi 8 Millioune Kanner eng Léierin an e Schoulmeeschter hunn. Wann dat eng Kéier gestoppt ass an déi Kanner net méi d'Chance hunn an d'Schoul ze goen, dann ass d'Basis fort, fir iergendwéi nach Hoffnung ze hunn", sou den Ausseminister, Jean Asselborn.

Hoffnung, eng Perspektiv - grad dat hu Milliounen Afghanen den Ament batter néideg.