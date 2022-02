Kiev a seng westlech Alliéiert ginn dovun aus, dass Moskau drop waart ee Schosswiessel als Virwand ze huele fir an de Konflikt anzegräifen.

Eng Awunnerin vun Donetsk, deem Deel vun Donbass, dee vun de pro-russesche Separatiste kontrolléiert gëtt, hat en Donneschdeg de Mëtteg e Video gedréit an online gesat. Ze héieren dorop ass Artilleriebeschoss aus der Direktioun vum Flughafe vun Donetsk. D’Metadata vum Material ass kontrolléiert. Dem Minsk-Accord no dierft keng schwéier Artillerie am Perimeter stoen. Spriecher vun de pro-russesche Rebelle condamnéieren e Verstouss géint d’Wafferou vun 2015.

Kuerz drop mellen d’Ukrainer op der westlecher Säit vun der Konfliktlinn hirersäits eng Attack vun de Separatisten op eng Spillschoul zu Stanytsia Luhanska. 4 Mol wiere bannent de leschte 24 Stonne Granaten op der westlecher Säit vun der Konfliktlinn ageschloen. Blesséiert gouf keen, e puer Awunner stéinge just ënner Schock.

Zanter 2015 notéiert d’OSZE e puer Dosen esou Attacken all Mount, och alt mat Doudesaffer, mee d’Beonrouegung elo kënnt dohier, dass iwwer 100.000 russesch Zaldoten als Verstäerkung vun de Separatisten onmëttelbar niewendru hannert der Grenz geparkt sinn.

Moskau behaapt sech drop, mee Washington gleeft net un dee vu Russland ugekënnegte Réckzuch vu sengen Truppen.

Mir gesinn nach ëmmer Truppen do no un der Grenz. Mir gesinn se esouguer Bluttkonserven uleeën. Ech war selwer Zaldot – dat ass nach net laang hir – an esou Saache gi net ouni Grond gemaach. A virun allem gi se net gemaach ier een apéckt an heem geet.

