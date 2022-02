Secouriste kämpfen den Ament ëm d'Liewe vun engem 5 Joer ale Jong, deen zu Schokak an e 25 Meter déiwe Pëtz gefall ass.

Rettungsekippe versichen, mat Bulldozern en Zougang zum klengen Haidar ze gruewen, deen op enger Héicht vu ronn 10 Meter festsëtzt. Hien ass en Dënschdeg an de Pëtz gefall, wéi hie versicht huet, den Erwuessene beim Gruewe vun engem neie Buerlach ze hëllefen.

De Jong ass bis op de Grond gefall, konnt awer e Stéck no uewe gezu ginn, wou hien dunn op enger Héicht vun 10 Meter stieche bliwwen ass. Mat Iessen a Gedrénks gëtt den Haidar iwwert en Eemer versuergt, deen d'Leit via Seel erofloossen.

Op Videoen, déi an de sozialen Netzwierker zirkuléieren, ass ze gesinn, wéi seng Elteren op hien arieden an him Courage maachen.

Ufanks huet et geheescht, d'Kand wier 9 Joer al. Mëttlerweil hu Familljememberen den Alter korrigéiert a 5 Joer uginn, erkläert e Spriecher vun der Taliban-Regierung op Twitter.

De Virfall an der Provënz Sabul erënnert un de 5 Joer ale Rayan, deen ufangs Februar a Marokko an en 32 déiwe Pëtz gefall ass. No 5 Deeg gouf hien dout opfonnt.