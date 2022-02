De 26. Juli 2008 koum et an der westindescher Stad Ahmedabad zu koordinéierten Uschléi, bei deene 56 Leit ëm d'Liewe koumen.

Méi wéi 200 Mënsche goufe blesséiert, wéi Schrapnellbommen iwwer Mäert, Busser an ëffentleche Plazen explodéiert sinn. De Grupp "Indian Mujahideen" hat d'Uschléi fir sech revendiquéiert.

Bal 80 Leit goufen ugeklot. E Freideg huet en indescht Geriicht 38 Mënschen zum Doud verurteelt. Fir 11 weider Verurteelter gouf et liewenslaange Prisong. Déi 49 Ugeklote goufe schonn den 8. Februar wéinst ënnert anerem Mord schëlleg gesprach. 28 Persoune goufe fräigesprach. De Marathon-Prozess huet bal 10 Joer gedauert. Iwwer 1.100 Zeie goufe befrot.

2008 gouf Indien e puer Mol vu schwéieren Attacke getraff, fir déi och "Indian Mujahideen" solle verantwortlech gewiescht sinn. E puer Dose Mënsche goufen an der Haaptstad New Delhi an zu Jaipur mat an den Doud gerappt. Bei engem Ugrëff op e Luxushotel an e jüddeschen Zentrum zu Mumbai goufen de 26. November 2008 am Ganzen 166 Leit ëmbruecht. Dës Attack hat de pakistanesche Islamistegrupp "Lashkar-e-Taiba" fir sech revendiquéiert.