Deeg laang houng den Haidar am Pëtz fest, nodeems hie 25 Meter déif erofgefall war. E Freideg koum déi traureg Nouvelle, datt hien net iwwerlieft hätt.

De Bouf ass en Dënschdeg am afghaneschen Duerf Schokak an der Provënz Sabul an e 25 Meter déiwe Pëtz gefall. Mat Hëllef vu Bulldozer hu Secouriste versicht, en Zougang ze gruewen, fir de Jong ze retten.

E Freideg de Moien huet et nach geheescht, datt den Haidar um Liewe wier. E Beroder vum Inneministère zu Kabul huet allerdéngs kuerz dorop op Twitter matgedeelt, datt dee Klengen net iwwerlieft hätt.

De Fall erënnert un de 5 Joer ale Rayan, deen Ufank Februar a Marokko an en 32 Meter déiwe Pëtz gefall ass. Och hei koum all Hëllef fir d'Kand ze spéit. Hie gouf no 5 Deeg dout opfonnt.