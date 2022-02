Zënter dem leschte Weekend gëtt et an Éisträich den 2G am Commerce a bei de kierpernoen Zerwisser, wéi zum Beispill beim Coiffeur, net méi.

Vun e Freideg u ginn iwwerall an der Alperepublik d’Aktivitéite vum 2G op den 3G ëmgestallt, ma wéi et ausgesäit awer nëmme fir 2 Wochen.

Korrespondenz aus Éisträich vum Anja Gorge

Effektiv ass dat sou: Obwuel d'Omikron-Zuelen hei an Éisträich aktuell nach héich sinn, gëllt zanter e Samschdeg nieft dem Impfzertifikat, dass ee geheelt ass, och nees den Test am Gastronomie-, Kultur- a Fräizäitberäich. Fir kënnen dobanne Sport ze maachen, gëtt munches méi einfach:

"Wenn die Regelungen fallen und wir den soganannten "Freedom Day" haben am 5. März, dann ist es sicherlich ein Vorteil und wir hoffen, dass wir dann wieder zurückkehren zum Normalbetrieb und zu den Gästezahlen, die wir davor schon gehabt haben", sou de Gerant vun enger grousser Schwämm mat Fitness an Airpark zu Fulpmes.

Eng FFP2-Mask muss just nach an de Supermarchéen, Apdikten, Banken, an ëffentleche Verkéiersmëttelen an op Plazen ugedoe ginn, wou majoritär vulnerabel Leit sinn, zum Beispill a Fleegeheemer an a Spideeler.

Dat wäert och esou bleiwen, wa vum 5. Mäerz un all d'G-Reegelen an Éisträich fale sollen. Op allen anere Plaze gëtt et eng Recommandatioun, eng Mask unzedoen.

A genee 2 Woche ginn d'Diskoen an d'Baren nees op. Fir den Tourismus an Éisträich eng grouss Erliichterung, déi awer net vu jidderengem begréisst gëtt:

"Ich finde es absolut nicht passend zu diesem Zeitpunkt, ich finde es eher skandalös, dass wir jetzt diesen Schritt gehen müssen, wir halten alle Maßnahmen ein seit 2 Jahren, wir kontrollieren die Gäste seit 2 Jahren, ein jeder hat einen grünen Pass und jetzt alles über Kopf zu schmeißen, wo wir 40.000 Infektionen haben, das kann nicht der richtige Weg sein."

D'Reaktiounen op d'Ouverture de 5. Mäerz falen och am Regierungsrot gemëscht aus. De Gesondheetsminister Wolfgang Mückstein huet d’lescht Woch dës Demarche wéinst der Stabilitéit op den Normal- an Intensivstatioune verdeedegt.

D'Oppositioun kritiséiert, dass aus där net ëmsetzbarer Impflotterie eng "Infektiounslotterie" wäert ginn, nom Motto: Wie Chance huet, gëtt net krank.

Wéi et mat der Impfflicht weidergeet, soll elo vun enger neier Expertekommissioun gepréift ginn.