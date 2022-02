Déi däitsch Noriichtenagence DPA mellt, datt zéngdausenden Zaldote bannent 7 Deeg musse prett sinn, fir an e Krisegebitt geschéckt ze ginn.

Deen Delai vun der Nato-Response-Force louch, bis elo, bei engem Mount. Fir aner Deeler vun den Truppe goung den Delai vu 45 op 30 Deeg erof.

En däitlecht Signal vun der Militärallianz u Moskau.

Virun e puer Wochen hat d'Nato den Delai fir déi séierst Truppen, déi an den Asaz geschéckt ginn, schonn erofgesat. D'Zaldoten aus der sougenannter "Very High Readiness Joint Task Force" hunn nach maximal 5 Deeg Zäit, bis se musse prett si fir an d'Krisegebitt.