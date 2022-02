D'Palestinenser hu géint d'Siidlungspolitik an hir Zwangsevakuéierung protestéiert.

De Quartier Dscharrah am Oste vun der Haaptstad gëllt als den Zentrum vum palestinenseschen Widderstand géint déi israelesch Siidlungspolitik. An Ost-Jerusalem kréie vill Palestinenser hiert Land ewechgeholl, fir se dann u jüddesch Siidler virunzeginn. Am Mee zejoert war et doduerch zu brutalen Affrontementer iwwer e puer Deeg komm, bei deenen iwwer 250 Mënschen gestuerwen sinn an iwwer 2000 Leit blesséiert goufen.

Déi radikalislamesch Palestinenserorganisatioun Hamas huet dës Woch gewarnt, wa weider rout Linnen am Quartier Dscharrah géingen iwwerschratt ginn, dat eng Atmosphär fir déi nächst Explosioun géing virbereeden.