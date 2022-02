Bei de Vermëssten handelt et sech ëm 9 Camionschaufferen aus Bulgarien an 3 aus Griicheland.

Nodeems schonn déi ganz Nuecht no méiglechen Iwwerliewenden gesicht gouf, geet d'Sich um Samschdeg weider.

Direkt e puer Passagéier vun der Euroferry Olympia hu gesot, dass verschidde Camionschauffere léiwer an hirem Camion iwwernuecht hunn, well d'Schëffkabinne sou voll gewiescht wieren. D'Feier op der Fär, déi vum nordwestgriichecheschen Igoumenitsa a Richtung Brindisi (Italien) ënnerwee war, ass e Freideg géint 4.30 Auer Lokalzäit ausgebrach.

All d'Passagéier waren opgeruff, d'Schëff direkt ze verloossen. Bannent kuerzer Zäit stoung déi komplett Fär a Flamen. De Schëffsbedreiwer Grimaldi huet wësse gedoen, dass 290 Mënschen u Bord waren, dorënner 239 Passagéier an 51 Membere Personal. 278 Persoune goufen u Land bruecht, 10 vun hinne koumen an d'Spidol.