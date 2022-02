D'Nato geet dovunner aus, datt Russland eng komplett Attack op d'Ukrain plangt, hofft awer weider op eng politesch Léisung.

Dat war de Fazit e Samschdeg op der Sécherheetskonferenz zu München. Alleguer d'Zeeche géingen op eng ëmfaassend Attack hindeiten, esou den Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg e Samschdeg den Owend um ARD. De brittesche Premierminister Boris Johnson sot am Interview mat der BBC, Russland géing dee gréisste Krich an Europa zanter 1945 plangen. Et misst ee verstoen, datt et hei ëm ganz vill Mënscheliewe geet.

Russland insistéiert weider, keng Pläng fir eng Attack ze hunn, huet awer e Samschdeg an enger Muechtdemonstratioun Atomwaffefäeg Rakéite getest.

De franséische President Emmanuel Macron soll um Sonndeg mam Vladimir Putin telefonéieren, fir no engem Auswee aus der Kris ze sichen. Den ukrainesche Staatschef Zelensky huet dem Macron e Samschdeg verséchert, datt d'Ukrain net géing op Provokatioune reagéieren, heescht et aus dem Elysée.

Et wéilt ee Russland dozou kréien, un den Dësch ze kommen, sou de Stoltenberg. Wat eng méiglech Memberschaft vun der Ukrain an der Nato ugeet sot hien, dat wier méiglech, awer schlussendlech d'Decisioun vun 30 Alliéierten. Russland verlaangt Garantien, datt dat net geschitt. Et géing den Ament awer manner ëm eng Memberschaft an der Nato goen, sou de Stoltenberg, ma dorëms, "ob mer et akzeptéieren, datt eng Groussmuecht wéi Russland versicht, engem anere Land ze diktéieren, wat et maache kann oder net - mat Gewalt".