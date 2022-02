Konditioun, datt d'Gespréich tëscht dem US-President Biden a sengem russeschen Homolog stattfënnt, ass, datt Russland net an d'Ukrain amarschéiert.

Wéi et aus dem Elysée an dem Wäissen Haus heescht, hätten den US-amerikaneschen an de russesche President der Propos vum Emmanuel Macron zougestëmmt. De franséische President war nämlech Mediateur an huet mat deenen zwee telefonéiert, fir eng diplomatesch Léisung ze fannen.

Et ass nach net gewosst, wéini a wou dës Renconter soll sinn. Konditioun ass allerdéngs, datt d'Russen net an d'Ukrain amarschéieren. D'Ausseministeren Antony Blinken a Sergej Lawrow sollen de Contenu vun de Gespréicher elo zesummen ausschaffen.

Den Ukrain-Konflikt ass och e Méindeg Sujet zu Bréissel, wou d'EU-Ausseministeren zesummekommen. Och den ukrainesche Chefdiplomat Kuleba gëtt erwaart. De Lëtzebuerger Ausseminister suivéiert de Rendez-vous vun doheem aus. De Jean Asselborn gouf jo positiv op Covid-19 getest an ass dofir nach an Isolatioun.