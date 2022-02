D'Bank Credit Suisse soll neiste Medieberichter no iwwer Joren dubiéis Clienten, wéi zum Beispill korrupt Autokraten a Krimineller, acceptéiert hunn.

Wéi eng Rei international Medien, dorënner "Reporter.lu", déi däitsch "Süddeutsche Zeitung", de franséischen "Le Monde" an déi amerikanesch "New York Times", e Sonndeg mellen, hätte presuméiert Krichsverbriecher a Leit, déi am Drogen- a Mënschenhandel involvéiert waren, hir Konte bei der Credit Suisse behalen dierfen a konnten esouguer neier opmaachen. Den internationale Medie waren Donnéeën zu ronn 18.000 Konte vu Clientë vun der Bank zougespillt ginn, déi bis an d'Joer 1940 zeréckginn. Zesummegerechent läit d'Zomm vun de Suen op de verschiddene Bankkonte bei méi wéi 88 Milliarden Euro.

Zu den anonym geleakte Konteninformatioune gehéieren ënnert anerem déi vun engem op de Philippinnen verurteelte Mënschenhändler, souwéi déi vun engem fréiere Siemens-Manager, dee wéinst Bestiechung verurteelt gi war an deem säi Kontestand sech net mat senger Pai géing decken. Och e Spionagechef aus dem Jemen, deem Folter virgeheit gëtt, daucht an den Donnéeën op.

Credit Suisse weist d'Uschëllegunge bis ewell vu sech. Banke sinn dozou verflicht, hir Clienten z'iwwerpréiwen. Wann net gekläert ka ginn, wou d'Suen hierkommen, oder et e Verdacht op méiglech Strofdote gëtt, muss dëst den Autoritéite gemellt ginn.

An der Schwäiz gëllt ee strengt Bankgeheimnis. Wien Donnéeë vu Konte weidergëtt, ka bestrooft ginn, an och fir Journaliste gëtt et do am Kontext vun hirer Aarbecht keng Ausnamen. Aus dësem Grond waren och keng Schwäizer Medien un de Recherchë bedeelegt.