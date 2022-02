An der Nuecht op e Méindeg ass am Zentrum vun Essen e gréissere Grand ausgebrach. Op d'mannst 3 Persoune goufe blesséiert.

Wéi et heescht, brennt e ganze Wunnkomplex mat ronn 50 Wunnengen. Dräi Persoune goufe mat Dampvergëftungen an d'Spidol ageliwwert, 100 Awunner goufen evakuéiert an a Sécherheet bruecht.

150 Pompjeeë sinn zanter Stonnen am Asaz, fir d'Flamen ënner Kontroll ze kréien.