E Policeasaz hat e 26 Joer alen alkoholiséierte Mann zu Hagen ausgeléist, nodeems hien alles anescht wéi zefridde mat den Déngschtleeschtunge war.

Hien hat sech aus Roserei an engem Zëmmer an engem Bordell agespaart. Nodeems hien e puer Mol vun de Beamten opgefuerdert gouf, d'Gebai ze verloossen, krut hien e "Platzverweis".

Doropshin huet sech de Mann weider aggressiv verhalen an net mat der Police kooperéiert. Als Konsequenz krut hien Handschellen ugedoen an huet missten an de Passagearrest.